Le Premier ministre Edouard Philippe au Salon du Bourget

Le Premier ministre Edouard Philippe s'est rendu vendredi au Salon du Bourget, qui ouvre ses portes au public après quatre jours réservés aux professionnels ayant permis aux géants Airbus et Boeing d'enregistrer à eux deux près de 900 commandes. Accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal, le Premier ministre est arrivé peu avant 10H au salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE), quatre jours après Emmanuel Macron venu l'inaugurer. La nouvelle ministre de la Défense Florence Parly, spécialiste des questions budgétaires, devait également les rejoindre. Les ministres ont commencé leur visite par une présentation de la patrouille de France, en présence du PDG de Dassault Aviation, également président du Gifas, Eric Trappier et d'autres dirigeants de grands groupes aéronautiques. Ils devaient ensuite déambuler plusieurs heures dans le salon, et passer en revue les différents stands, dont celui d'Airbus, de l'Agence spatiale européenne (ESA), du Centre national d'études spatiales (Cnes), du groupe Arianespace, de Dassault Aviation, Safran... Outre ces stands majeurs, la délégation s'arrêtera aux guichets de quelques PME et autres start-up spécialisées dans l'innovation de la filière aéronautique et aérospatiale. Au passage, une brève rencontre avec l'astronome français Thomas Pesquet, de retour de la station spatiale internationale, comme l'avait fait le président de la République Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Salon, et peut être un court embarquement à bord du Rafale. Édouard Philippe doit prononcer un discours vers 12h45, avant de se retirer pour un déjeuner avec des dirigeants de grands groupes industriels, durant lequel il assistera à une démonstration de Rafale. Le volet professionnel du Bourget s'est conclu jeudi sur près de 900 commandes ou engagements d'achat pour les deux géants du secteur Boeing et Airbus, l'américain tirant son épingle du jeu avec 571 appareils, d'une valeur totale de 74,8 milliards de dollars, contre 326 pour l'européen, synonyme de 39,7 milliards de dollars au prix catalogue.