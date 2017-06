Elbit Systems présente son « oeil dans le ciel » au salon du Bourget

Spécialiste des solutions de surveillance, Elbit Systems est venu au salon du Bourget avec son habituel lot de nouveautés. L'électronicien israélien a ainsi présenté en exclusivité sa solution aéroportée de surveillance continue sur zone étendue SkEye WAPS.



Le système met en oeuvre une boule électro-optique ovoïde dotée de multiples capteurs vidéo. Ceux-ci sont disposés tout autour de la boule afin d'assurer une couverture multidirectionnelle en continu. Ils sont ainsi à même de surveiller simultanément une zone de 80 km2 en haute résolution.



Cette solution optique s'adosse à un système de transmission de données. Les opérateurs peuvent ainsi recevoir et analyser le flux vidéo en temps réel. En fonction de la situation, ils peuvent réaliser des zooms, avec différentes résolutions, sur des points d'intérêt plus précis sans pour autant arrêter de surveiller le reste de la zone. Cela leur permet de disposer de plusieurs plans simultanément, de la vision tactique au suivi individuel.



Le SkEye est intégrable sur diverses plateformes, de l'avion de surveillance type Twin Otter DHC-6 ou sur des drones comme les Hermes 450 et 900.