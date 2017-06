Bourget 2017 : le VSR700 affiche ses ambitions aéromaritimes

Airbus Helicopters a profité du Salon du Bourget pour présenter sur le statique son drone VSR700, dont les premiers vols en autonome (avec pilote à bord) ont eu lieu en mai dernier. L'aéronef à voilure tournante VTOL (vertical take off and landing) est le fruit d'un partenariat industriel entre l'hélicoptériste de Marignane et Guimbal, qui produit notamment les hélicoptères Cabri. Le VSR700 est d'ailleurs basé sur la cellule du Cabri.



Motorisé au diesel, le drone affiche une capacité de 150 kg de charge utile, jusqu'à 200 selon la mission, (...)