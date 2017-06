Bourget 2017 : Daher conclut un partenariat en Inde pour le Rafale

Daher viendrait de finaliser un partenariat en Inde, a-t-on appris lors du salon du Bourget. Cet accord lierait l'entreprise française à la société indienne Reliance Defence (groupe Reliance ADA) pour de la production commune et de la logistique sur les marchés aéronautique et défense. Une partie de l'activité concernera la vente des 36 avions de combat Rafale à l'Inde. Les détails de cette future coopération seront officiellement dévoilés sous peu.



Le groupe Reliance ADA est un conglomérat privé, qui a généré un chiffre d'affaires de plus de 10 Md$ (...)