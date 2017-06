Confrontée à la concurrence sur Cuba, Air France améliore son offre

Face à une concurrence grandissante entre Paris et La Havane, Air France a entamé un saut qualitatif sur cette destination avec de nouvelles cabines proposées à ses clients depuis lundi, a-t-on appris auprès de responsables de la compagnie. Présente depuis 1998 à Cuba, Air France fait face à la concurrence d'Air Caraïbes, de Cubana de Aviacion et, depuis début juin, de Corsair (deux vols hebdomadaires). A partir de fin décembre, XL Airways devrait aussi opérer sur cette ligne. Pour se distinguer de ses concurrents, la compagnie a déployé depuis lundi ses dernières cabines, plus spacieuses et modernes tant en classe "Business" qu'en "Economy". Elles ont été installées sur ses Boeing 777/200 assurant quatre des 11 vols hebdomadaires vers la capitale cubaine. "Fin 2020, 100% de la flotte long-courrier de la compagnie vers Cuba sera équipée", a précisé à l'AFP Henri Hourcade, directeur général de la compagnie pour l'Amérique du Sud, les Caraïbes et l'Océan indien. "La compagnie a choisi de monter en gamme pas uniquement à cause de la concurrence, mais aussi parce qu'on voit émerger un marché +affaires+ qui doit se développer", a précisé M. Hourcade, désireux de pour suivre la "success story" engagée par la compagnie à Cuba depuis 19 ans. Sur La Havane, les passagers d'Air France et KLM (7 liaisons hebdomadaires) ont augmenté de 21% en 2016, puis encore de 16% entre janvier et mai 2017. En 2016, quatre millions de visiteurs étrangers ont visité Cuba, devenue une destination en vogue avec une croissance annuelle du nombre de visiteurs étrangers de 15 % depuis trois ans. Quelque 180.000 Français se sont rendus sur l'île caribéenne en 2016, soit une augmentation de 32%, selon des données officielles cubaines. Le groupe Air France-KLM, qui se présente comme le "leader en Amérique Centrale, du Sud et dans les Caraïbes en termes de trafic" de et vers l'Europe, dessert 25 destinations dans cette région et propose jusqu'à 260 vols sur la région par semaine au départ de ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et d'Amsterdam-Schiphol.