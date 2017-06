Florence Parly nouvelle ministre des Armées

Florence Parly a été nommée nouvelle ministre des Armées, suite à la démission de Sylvie Goulard le 20 juin.



Diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA, Florence Parly occupé des fonctions au ministère de l'Économie et des Finances et a notamment été conseillère budgétaire de Paul Quilès et Lionel Jospin. Elle rejoint Air France en 2005, et devient notamment directrice générale adjointe. Florence Parly passe du transport aérien au transport ferroviaire en 2014 et sera chargée de la stratégie et des finances à la SNCF, avant de prendre la tête de SNCF Voyageurs en 2016.



La nouvelle ministre aura à ses côtés Geneviève Darrieussecq, élue députée le 18 juin et maire de Mont-de-Marsan, qui a été nommée secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées.