Thales lance la coopération franco-indienne sur le contrat Rafale

Thales annonce avoir signé un accord pour la constitution d'une co-entreprise avec l'industriel Reliance Defence Ltd, dans le cadre des offses consentis suite au contrat Rafale signé en septembre 2016 entre la France et l'Inde. L'actionnariat sera partagé à hauteur de 49% pour Thales et 51% pour Reliance. Les travaux de coopération porteront sur l'intégration et le soutien d'équipements radar et de guerre électronique.



L'Inde a commandé 36 Rafale de Dassault Aviation en septembre dernier, avec d'importants efforts consentis en termes d'offsets, dans le cadre du programme "Make in India". Thales fournit entre autres le radar RBE2 AESA, le système d'autoprotection SPECTRA, l'OSF, des équipements de communication et "la majeure partie des systèmes de visualisation du cockpit".