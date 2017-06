SAS se serre encore la ceinture après des pertes au deuxième trimestre

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi de nouvelles mesures d'économies après un deuxième trimestre marqué par une forte perte sous l'effet de la concurrence des compagnies à bas coûts. Le transporteur a essuyé une perte nette de 488 millions de couronnes suédoises (50 millions d'euros) à l'issue du second trimestre (février-avril) de son exercice décalé contre un bénéfice net de 186 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 10%, à 9,9 milliards de couronnes, porté par la hausse du nombre de voyageurs (+5% sur un an). SAS pâtit en particulier du développement agressif de la compagnie low-cost Norwegian qui, fondée en 2002, offre beaucoup moins d'avantages salariaux et sociaux. Le groupe a contre-attaqué en établissant une filiale irlandaise pour ses vols long-courriers et prévoit de doubler son programme d'économies, qui passera de 1,5 à 3 milliards de couronnes d'ici 2020. Le patron du transporteur, Rickard Gustafsson, a indiqué que si ces mesures n'entraîneraient pas de licenciements massifs, une évolution des contrats de travail était inéluctable. "Nous avons besoin de plus de flexibilité dans nos contrats de travail. Nous avons beaucoup plus de clients qui voyagent l'été que l'hiver et nous avons besoin de plus d'employés l'été que l'hiver", a-t-il expliqué à l'agence TT. A la Bourse de Stockholm, l'action SAS perdait 2,7% peu avant 07h30 GMT, dans un marché orienté à la baisse (-0,85%).