L'avion de combat F-35 veut séduire de nouveaux clients en Europe (Lockheed Martin)

Lockheed Martin, fabricant de l'avion de combat américain F-35, espère séduire de nouveaux clients en Europe, dont l'Allemagne, a indiqué mercredi à l'AFP un dirigeant du géant américain de la défense. L'appareil furtif, concurrent du Rafale du français Dassault Aviation ou encore du Gripen du suédois Saab, vole pour la première fois au salon aéronautique du Bourget, près de Paris, cette semaine. "A la fois la Finlande et la Belgique nous ont demandé de participer à leur future compétition pour un avion de combat et nous avons profité de cette opportunité pour leur fournir toute l'information dont ils ont besoin sur le F-35", a déclaré à l'AFP Jeff Babione, directeur du programme F-35 chez Lockheed Martin, lors du salon. "Les Allemands ont pris contact avec nous récemment et j'ai eu la chance de les accueillir à Washington pour leur donner un aperçu rapide du F-35 et je crois savoir qu'il vont s'adresser au Joint Programme Office (qui dépend du Pentagone ndlr) pour avoir plus de détails sur l'avion", a-t-il ajouté. "Et nous regardons l'ensemble de cette zone européenne parce que je pense qu'il y a des clients potentiels dans cette région qui vont voir ce que nous faisons aujourd'hui et se dire qu'ils aimeraient avoir un F-35", a-t-il ajouté sans vouloir donner plus de détail. Lancé au début des années 1990, le F-35 est le plus cher des programmes d'armement de l'histoire militaire américaine, avec un coût estimé au total à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone pour un objectif de près de 2.500 appareils à produire dans les décennies à venir. Les Etats-Unis ont associé huit partenaires à la conception de l'avion (Australie, Canada, Danemark, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Turquie) et il a été exporté dans trois autres pays (Corée du sud, Israël et Japon).