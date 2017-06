Bourget 2017 : L'Internet en vol en passe de décoller

L'internet en vol, pour l'heure un marché encore balbutiant, est en passe de décoller avec une offre satellitaire dédiée pour briser le huis clos déconnecté de la cabine d'avion.L'interdiction d'emporter des tablettes ou des ordinateurs à bord, décidée en mars par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et visant un certain nombre de pays ne devrait pas freiner le mouvement, selon les experts. "C'est une tendance incontournable. Le tout c'est de se mettre sur la vague au bon moment", résume à l'AFP Marc Rochet le PDG de la jeune compagnie (...)