Le groupe de messagerie américain FedEx a dépassé les attentes lors de son dernier exercice fiscal, marqué notamment par un retour dans le vert lors des trois derniers mois du fait de l'intégration de TNT Express. Lors des douze mois achevés le 31 mai, période correspondant à l'exercice fiscal 2016/17, le bénéfice net est ressorti à 3 milliards de dollars, en hausse de 64,8%. Une fois déduits certains éléments exceptionnels, dont les charges liées à l'intégration et à la restructuration de TNT Express racheté l'an dernier, le bénéfice par action, référence en Amérique du nord, atteint 12,30 dollars, bien supérieur aux 11,95 dollars espérés en moyenne par les analystes. Le groupe de Memphis (Tennessee, sud-est) a également affiché des bénéfices meilleurs aux attentes au quatrième trimestre: le résultat net s'élève à 1,02 milliard de dollars sur cette période contre une perte nette de 70 millions un an plus tôt. Quant au bénéfice par action ajusté, il est de 4,25 dollars, contre 3,30 dollars attendus par les marchés. Outre les bénéfices, le chiffre d'affaires est également supérieur aux attentes aussi bien sur l'année que sur le quatrième trimestre. Il s'élève sur l'année à 60,3 milliards de dollars, en hausse de 19,6%, et sur les trois derniers mois à 15,7 milliards, en hausse de 20,8%. Les marchés tablaient sur 60,15 milliards et 15,56 milliards respectivement. FedEx explique avoir tiré profit d'une hausse des volumes des paquets livrés, des effets de change favorable, d'un changement de pratiques comptables et surtout des premiers effets de l'acquisition de TNT Express dont les résultats ont été intégrés dans les comptes. Ces résultats étaient salués à Wall Street où le titre gagnait 1,58% à 212,25 dollars vers 20H45 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance. FedEx avait déçu les marchés aux troisième et deuxième trimestres. Pour le prochain exercice fiscal, le groupe de logistique prévoit de générer un bénéfice par action compris entre 13,20 et 14 dollars, soit un haut de la fourchette au-dessus des 13,59 dollars sur lesquels tablent les analystes en moyenne. FedEx va par ailleurs continuer à investir pour répondre aux besoins de livraison accrus du commerce en ligne et moderniser sa flotte d'avions puisque l'enveloppe destinée aux investissements s'élève à 5,9 milliards de dollars, en hausse de 15,7% en un an. "Les investissements pour moderniser notre flotte d'avions et développer nos capacités de FedEx Ground soutiennent la croissance de nos bénéfices", défend le directeur financier Alan Graf, cité dans le communiqué. "Nous sommes très optimistes pour l'exercice fiscal 2018", ajoute-t-il. FedEx Ground est la division de transports terrestres du groupe.