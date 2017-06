Bourget 2017 : Boeing devant Airbus en commandes fermes au 2e jour

L'avionneur américain Boeing a dominé mardi son concurrent européen Airbus en termes de commandes fermes au deuxième jour du salon aéronautique international du Bourget, où le brésilien Embraer s'est également fait une place. BOEING Commandes fermes: 11,5 milliards de dollars, soit: - Cinquante moyen-courriers 737 MAX pour la société de location chinoise China Aircraft Leasing Company. Valeur catalogue: 5,8 milliards de dollars. - Vingt 737 MAX 10, version allongée du moyen-courrier vedette, pour le loueur Aviation Capital Group (2,5 milliards de dollars). - Quinze MAX 8 et 10 pour la comapgnie chinoise Okay Airways (1,8 milliard de dollars). - Quatre long-courriers 777ER pour United Airlines (1,4 milliard de dollars), plus une conversion de cent 737 MAX en MAX 10, non chiffrée. Protocoles d'accord: - Soixante-quinze moyen-courriers 737 MAX 8 pour la société irlandaise de location Avolon (8,4 milliards de dollars), et un engagement supplémentaire de 50 appareils du même type. Lundi, Boeing avait conclu la première journée du salon sur 12,8 milliards de dollars de commandes, portant le total sur deux jours à 24,3 milliards. AIRBUS Commandes fermes: 4,27 milliards de dollars, soit: - Dix gros porteurs A350-900 pour Ethiopian Airlines (3,11 milliards de dollars). - Dix moyen-courriers A321 pour la compagnie américaine Delta (1,16 milliard de dollars). Protocoles d'accord: - Quarante-cinq moyen-courriers de la famille A320, de la part de la société de leasing chinoise CDB Aviation (5,1 milliards de dollars) - Cinquante A320 pour la compagnie à bas coûts Viva Air (5 milliards d'euros). Lundi, Airbus avait engrangé pour 11,5 milliards de dollars de commandes fermes, le total sur deux jours atteignant donc 15,77 milliards. EMBRAER Commandes fermes: plus d'un milliard de dollars, soit: - Dix biréacteurs moyen-courriers E195-E2 pour un client anonyme (666 millions de dollars). - Huit appareils pour les compagnies japonaises Fuji Dream Airlines (trois modèles E175) et Japan Airlines (un E190), bélarusse Belavia (un E175 et un E195) et néerlandaise KLM Cityhopper (deux E190), pour un peu moins de 400 millions de dollars au total.