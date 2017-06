Les F-35 retournent en vol

L'US Air Force a levé les restrictions de vol concernant les F-35 basés à Luke, dans l'Arizona. Les chasseurs de Lockheed Martin pourront reprendre leurs vols dès demain le 21 juin. Aucune cause spécifique aux difficultés respiratoires et aux syndromes faisant penser à des cas d'hypoxie n'a encore été trouvée, a indiqué l'USAF.



Les vols avaient été interrompus il y a onze jours suite à cinq cas relevés au cours du mois de mai. Une enquête avait été lancée, impliquant des experts et ingénieurs du JPO, de Lockheed Martin et du laboratoire de recherche de l'USAF.



Quelques critères ont en revanche été définis pour limiter les incidents, comme un plafond de vol revu à la baisse ou encore une possibilité pour les pilotes de porter des capteurs afin de relever des données physiologiques et faire avancer l'enquête.