Bourget 2017 : Mitsubishi Aircraft n'attend pas de commande cette semaine pour le MRJ mais un renforcement de la confiance des clients

Mitsubishi Aircraft est de nouveau sur les rails. Après un début d'année difficile marqué par l'annonce de deux ans supplémentaires de retard dans le programme MRJ, l'avionneur japonais est « confiant et certain » de pouvoir respecter son nouveau calendrier. Celui-ci prévoit la livraison du premier MRJ 90 au milieu de l'année 2020 et celle du premier MRJ 70 un an plus tard. C'est pour partager cette confiance que Mitsubishi Aircraft Corporation a fait atterrir pour la première fois son MRJ en Europe, à l'occasion du salon du Bourget. Cela (...)