Airbus Helicopters fait voler son VSR700

Airbus Helicopters a profité de l'ouverture du salon du Bourget pour annoncer que le drone VSR700 avait effectué ses premiers vols en autonome. Les essais se sont tenus à la mi-mai et ouvrent la voie à des vols pilotés à distance du prototype à l'horizon 2018. Des essais se sont également tenus en mer, afin de valide les capacités du futur drone à évoluer dans un environnement aéromaritime.



Le drone à voilure tournante VTOL (vertical take off and landing) est co-développé entre Airbus Helicopters et Guimbal, dont le Cabri G2 a servi de base pour élaborer le VSR700. DCNS apporte également son concours à ce programme, destiné à équiper les futures frégates de taille intermédiaires Belh@arra pour des missions ISR.



Dévoilé en octobre 2016 lors du Salon Euronaval, le VSR700 est le nouveau projet de drone à voilure tournante proposé par Airbus Helicopters, suite à l'abandon du programme Tanan il y a un an.