Bourget 2017 : Le Cnes et la Nasa réaffirment leur désir de travailler ensemble

Le Cnes et la Nasa ont signé lundi au Salon du Bourget une déclaration commune mettant en avant la coopération entre les deux agences spatiales dans le domaine de l'exploration martienne et de l'observation de la Terre. La signature du texte par Jean-Yves Le Gall, président du Cnes (Centre national d'études spatiales) et Robert Lightfoot Jr, administrateur de la Nasa, s'est faite en présence du président Emmanuel Macron et de l'astronaute Thomas Pesquet. Le texte symbolise le "désir commun d'avancer ensemble dans le domaine du spatial", a indiqué le Cnes dans un communiqué. Dans le cadre de l'exploration martienne, le Cnes est engagé aux côtés de la Nasa dans la mission de géophysique InSight. La France va fournir le sismomètre SEIS (Seismic Experiment for Interior Structures) qui permettra de mesurer l'activité tectonique de Mars pour en déduire des informations sur sa structure. Jean-Yves Le Gall a indiqué que la livraison aurait lieu cet été pour un lancement en 2018. Toujours concernant les missions martiennes, Jean-Yves Le Gall a précisé que l'instrument SuperCam qui équipera le rover Mars 2020 sera livré au Jet Propulsion Laboratory (JPL) à l'automne 2018, pour être installé sur le véhicule. Les deux hommes ont aussi évoqué les avancées du programme SWOT, une mission de mesure et de surveillance du niveau des océans, des fleuves et des grands lacs, dont le lancement est prévu pour 2021. Le composant RFU du radar interférométrique à large fauchée, a été livré comme attendu au JPL, souligne le Cnes.