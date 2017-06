Bourget 2017 : La cabine Airspace d'Airbus arrive sur la famille A320

L'avionneur européen n'avait d'ailleurs pas caché, dès sa première présentation en mars 2016 pour l'A330neo, que l'harmonisation de ses cabines sous la marque Airspace allait sans doute un jour aussi concerner les autres appareils de sa gamme.



Les appareils de la famille A320 vont ainsi pouvoir proposer une expérience passagers similaire à celle de l'A350 (sa cabine étant déjà très proche des spécifications d'Airspace) et de celle de l'A330neo.



La famille A320 disposera ainsi du mood lighting, de coffres à bagages plus volumineux sans dispositif de basculement, d'un nouvel habillage autour des hublots, de nouvelles parois donnant un peu plus d'espace au niveau des épaules (1 pouce) et de cabinet de toilettes entièrement redessinées. Le plafonnier accueillera aussi des éléments d'éclairage fortement personnalisable (grâce à l'apport de l'impression 3D par exemple) et en particulier dans la zone d'accueil à l'avant.



Les futurs monocouloirs dotés d'Airspace pourront toujours être équipés des toilettes « Smart-Lav » avec la zone arrière « Space-Flex ».







