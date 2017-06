Thales invente la connectivité à bord du futur en Californie

Thales vient de mettre en route son tout nouveau Customer Experience Center à Irvine, en Californie du sud. C'est là où se trouve son principal site dédié à l'InFlight Entertainment & Connectivity (IFEC), où 1200 personnes travaillent. Ce bâtiment de près de 6000 m2, dans lequel Thales a investit plus de 50 millions de $, abrite désormais des show-rooms pour accueillir les compagnies aériennes, et surtout des mini-laboratoires de tests (Labs) dont 40 sont déjà opérationnels. D'ici le premier trimestre 2018, le nouveau bâtiment comptera plus de 70 Labs pour (...)