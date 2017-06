Crise dans le Golfe : Qatar Airways envisage de saisir les tribunaux internationaux (al Baker)

Qatar Airways envisage de saisir les tribunaux internationaux pour obtenir une compensation des conséquences de la décision de l'Arabie saoudite et de ses alliés de lui fermer leur espace aérien, a indiqué lundi son patron Akbar al-Baker à des journalistes. "Nous suivons tout cela de très près pour nous assurer que l'évolution de notre marché soit bien documentée pour, dans le futur, aller devant les tribunaux internationaux et faire connaître les conséquences (financières douloureuses, ndlr) des heures supplémentaires de vols" imposées à la compagnie par la décision de l'Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de Bahreïn, a déclaré M. al-Baker. Le patron de Qatar Airways s'exprimait dans le cadre de la présentation au salon de l'aéronautique du Bourget de ses nouveaux sièges Classe affaires à bord du Boeing 777. "L'Arabie saoudite n'est pas le contrôleur de l'ensemble de l'espace aérien dans notre région", a-t-il ajouté. "Nous opérons nos vols au dessus de l'Iran et dans le même temps nous gérons le problème des consommations supplémentaires de carburant", a-t-il poursuivi. "Il n'y a pas de guerre, il s'agit juste d'un jeu d'intimidation de la part de nos voisins", a-t-il ajouté. "Nous ne sommes pas intimidés, nous allons trouver de nouveaux marchés", a assure le patron de la compagnie qatarie, affirmant que les "perturbations" provoquées par cette décision "avaient été atténuées avec succès" et que d'ores et déjà le nombre de réservations augmentait. Le directeur général de Qatar Airways a par ailleurs ajouté qu'il n'avait "pas l'intention de reporter des livraisons d'avions". L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn imposent un embargo aérien à Qatar Airways depuis qu'ils ont décidé le 5 juin de rompre les relations diplomatiques avec Doha, qu'ils accusent de soutenir "le terrorisme" et de se rapprocher de l'Iran chiite, rival régional du royaume saoudien sunnite.