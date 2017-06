L'UE valide une aide franco-allemande pour l'hélicoptère Airbus X6

La Commission européenne a autorisé lundi une aide de 377 millions d'euros accordée par la France et l'Allemagne pour le développement d'un nouvel hélicoptère de transport d'Airbus, baptisé X6, estimant qu'elle ne fausserait pas "indûment la concurrence dans le marché unique".



"La portée du projet de l'hélicoptère X6 est telle que les risques liés sont élevés et que les investissements requis dépassent les capacités d'autofinancement d'Airbus", explique l'exécutif européen, gardien de la concurrence, dans un communiqué.



"Par ailleurs, les marchés financiers sont peu enclins à financer un projet de R et D aussi ambitieux pour lequel un retour sur investissement n'est attendu qu'à long terme", poursuit-il.



Cette aide "stimulera des investissements privés de grande ampleur dans ce projet" et "permettra de mettre sur le marché une nouvelle génération d'hélicoptères lourds innovants", développe la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, citée dans le communiqué.



Les aides validées prennent la forme d'avances récupérables sur huit ans, à hauteur de 330 millions d'euros pour la France et de 47,25 millions d'euros pour l'Allemagne.



Le projet d'hélicoptère bimoteurs X6, destiné à remplacer le Super Puma, "disposera notamment d'un rayon d'action élargi, conjugué à une consommation moindre de carburant, par rapport à la génération actuelle d'hélicoptères", explique la Commission.



"Le but est de simplifier l'accès aux plateformes en haute mer et de faciliter également les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les missions humanitaires", ajoute-t-elle.



Le gouvernement français a salué cette décision, la secrétaire d'Etat aux Transports Elisabeth Borne la jugeant "majeure pour l'avenir de l'industrie aéronautique européenne".



"Le X6 aura d'importantes retombées industrielles pour Airbus Helicopters et l'ensemble de sa chaîne de fournisseurs, en Europe, mais également pour nos territoires notamment sur les sites de Marignane et Dugny", a-t-elle ajouté dans un communiqué.