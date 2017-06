Bourget 2017 : L'Easa certifie l'Ardiden 3G de Safran Helicopter Engines

Safran Helicopter Engines commence le salon du Bourget 2017 (19-25 juin) avec une bonne nouvelle. Le motoriste français a annoncé, dès le premier jour, que son Ardiden 3G avait été certifié (TC) par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Easa). Cette variante de l'Ardiden 3, famille de moteurs qui offre une gamme de puissance sur arbre de 1700 à 2000 chevaux pour des hélicoptères de 6 à 9 tonnes, équipera le Ka-62 de Russian Helicopters.



Lancé en 2010, l'Ardiden 3 se décline entre la version 3C/WZ16 destiné à l'AC352 du constructeur chinois Avicopter (avec un vol inaugural en décembre 2016) et la version 3G. Cette dernière a été sélectionnée pour le Ka-62 en 2011. Les premiers essais au banc ont lieu en 2013 et un premier décollage se déroule le 28 avril 2016, avec un vol stationnaire quelques mètres au-dessus du sol. Il faut attendre encore un an pour que le tandem fasse son premier vol officiel, le 25 mai dernier.



Bruno Even, président de Safran Helicopter Engines, s'est réjouit de cette nouvelle : « Cette première certification est un jalon majeur pour le programme Ardiden 3. Le moteur fait preuve de performances exceptionnelles, et sa certification constitue une étape importante dans le programme d'essai en vol du Ka-62. » Il faut néanmoins rappeler que le motoriste annonçait initialement une certification en 2015, puis en 2016.