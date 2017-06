Pour l'armée de l'air, « le défi principal, c'est d'arriver à durer »

Breveté pilote de chasse en 1984, passé par le Mirage F1CR, le général André Lanata dirige l'armée de l'air depuis septembre 2015. A l'occasion du Salon du Bourget, l'homme au 146 missions de guerre et 3 300 heures de vol s'est confié au Journal de l'Aviation et nous a fait part des défis auxquels fait face l'armée de l'air actuellement, mais également des perspectives futures et des enjeux à venir.



Quel est l'enjeu pour l'armée de l'air de participer au Salon du Bourget ?



Le Salon du Bourget fait partie des grands rendez-vous aéronautiques mondiaux, c'est un salon historique, il est évident que l'armée de l'air doit en fait partie. Il revêt une dimension politique, avant d'être opérationnel. Le contexte politique spécifique de cette année peut constituer une tribune, pour scruter les annonces des nouveaux dirigeants sur l'aéronautique française de manière générale, et la défense en particulier.



C'est, pour l'armée de l'air, une tribune naturelle pour faire valoir la qualité des équipements, la manière dont nous les employons et les missions que nous réalisons. C'est une plateforme que nous avons à coeur d'exploiter pour montrer ce que nous faisons au quotidien. Côté face de la pièce, l'armée de l'air déploie un DPSA (dispositif particulier de sûreté aérienne, NDLR), afin de garantir la sécurité de l'évènement, dans le contexte sécuritaire que nous connaissons. Depuis la COP 21, nous avons notamment renforcé le segment minidrones, en interministériel.



Comment va l'armée de l'air à l'heure actuelle ?



Globalement, l'armée de l'air va bien. Avant de reposer sur ses équipements, sur le MCO, sur ses emprises, elle repose d'abord sur son personnel, qui a le moral, car il trouve un sens dans les opérations qui lui sont demandées aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être encore plus qu'auparavant, les missions que nous conduisons participent directement à la protection de la France et des Français, ce qui donne du sens, contribue à renforcer le moral et donc à fournir tous les efforts nécessaires pour produire le potentiel avion, les adaptations nécessaires qui permettent d'être au rendez-vous des missions. L'armée de l'air va bien, malgré les défis auxquels elle fait face.



Quels sont ces défis justement et quelles mesures ont été mises en place pour les relever ?



Le défi principal, c'est d'arriver à durer, dans un contexte d'engagement opérationnel qui s'installe, à la différence des crises précédentes, qui étaient limitées dans le temps - même si elles étaient d'une certaine longueur. La durée est un facteur important. Les opérations actuelles sont plus intenses, les paramètres le démontrent, en termes de nombre d'heures de vol, de munitions délivrées, d'appareils engagés, mais elles sont aussi plus dispersées.



L'autre défi, c'est la simultanéité des missions demandées. Là où il fallait auparavant agir sur un théâtre en particulier, avec une seule crise à gérer, avant de rentrer, l'armée de l'air est aujourd'hui engagée sur plusieurs crises, plusieurs théâtres, avec une dispersion des moyens qui conditionne la capacité à durer. Si nous sommes obligés « d'éclater » les lots logistiques, les personnels et les matériels, il sera donc d'autant plus contraignant de soutenir les opérations.



Du renforcement sur le territoire national à l'autre bout du spectre sur les OPEX, en passant par le soutien à l'exportation - même si ce n'est pas une mission en tant que telle - ce sont autant de facteurs qui conditionnent la capacité à durer. Il faut donc arriver à faire face, alors que nous nous écartons des hypothèses sur lesquelles le dispositif avait été construit initialement, bien en deçà du niveau d'engagement d'aujourd'hui.



Parmi les mesures mises en place, l'actualisation de la Loi de programmation militaire, ainsi que des mesures concrètes comme l'effort sur le soutien du MCO, les pièces de rechange, l'approvisionnement en munitions, le soutien de la condition du personnel, des équipements supplémentaires... En interne, il s'agissait également de renforcer la régénération technique des équipements, ré-équiper davantage d'avions, adapter les plans de maintenance, demander des efforts supplémentaires au SIAé (Service industriel de l'aéronautique, NDLR), transférer certaines charges au niveau industriel, etc. Nous avons également pris des mesures pour renforcer les effectifs dans certains domaines, je pense notamment aux escadrons de protection ou de soutien par exemple. En parallèle des décisions prises au niveau gouvernemental, nous avons également opéré des adaptations de manière continue.



Vous avez cité le soutien à l'export, comment l'armée de l'air gère-t-elle cette charge supplémentaire ?



Le soutien à l'exportation représente une responsabilité importante. C'est une évidence, lorsqu'on vend des équipements de cette nature, les prestations de type formation font partie du contrat. Les nations qui acquièrent ce type de matériel ne viennent pas uniquement chercher des technologies, mais également un savoir-faire opérationnel, ce qui, à mon sens fait partie intégrante de la décision finale. Nous devons absolument être en mesure de réaliser cette prestation, car elle fait partie du choix. Mais la charge est effectivement importante, quand bien même elle est compensée sur le plan financier. Les heures de vol sont certes payées, mais au détriment des équipages français.



Si ce soutien à l'exportation était intervenu dans un autre contexte sécuritaire, il n'y aurait pas eu de difficulté à l'absorber, mais à l'heure actuelle, tout se cumule et cela crée une tension sur l'aviation de chasse, qui « hypothèque » des heures d'entraînement des équipages français, dont la progression est retardée. Il faut cependant plus parler de défi que de difficulté. Je me réjouis évidemment qu'on exporte le Rafale, la question c'est de savoir comment nous arrivons à accompagner de façon satisfaisante ces marchés.



Ce SOUTEX ne peut fonctionner que s'il est contenu dans un temps limité. Nous avons fait nos calculs et notamment augmenté le nombre d'heures de vol que réalisera la flotte Rafale, de l'ordre de 1 500 heures supplémentaires, afin de pallier ce défi. Tout dépend également du calendrier. Nous avons besoin de lisser la charge, afin de nous installer dans la durée face à la demande. Si d'autres contrats venaient à être signés, il faudra par exemple également réfléchir au remplacement des heures de vol, pas uniquement en termes de compensation financière, mais également en termes de potentiel technique, avec des mécaniciens supplémentaires pour mettre à disposition ces heures de vol, sans que cela ne résolve l'équation pour les équipages.



La transformation progressive de l'armée de l'air passe entre autres par l'acquisition de nouveaux avions. Qu'en est-il des futurs MRTT ?



Nous attendons l'arrivée du premier A330 MRTT comme le messie, en 2018. Il devient urgent de remplacer les C-135, compte-tenu de l'âge moyen du parc. Cette flotte a l'âge de ses artères et nous devons ponctuellement faire face à des faits techniques que nous ne sommes pas capables d'anticiper. C'est une zone de risque sur une capacité essentielle à nos opérations - qui reposent en grande partie sur le soutien de nos alliés au Sahel et au Levant. Le renouvellement de cette capacité est indispensable, mais nous devrons probablement réfléchir à l'accélération du remplacement des KC-135, si nous voulons nous mettre à l'abri de tout risque.



Il y a deux sujets distincts, se mettre à l'abri du risque et accélérer les cadences de livraison, pour retirer plus rapidement du service actif les C-135, afin de garantir le bon fonctionnement des opérations et de la dissuasion. La question de la révision de la cible, afin d'augmenter le format de la flotte, compte-tenu de la révision des contrats opérationnels, pourrait également se poser dans des travaux futurs.



Autant le premier volet me semble être une mesure de couverture de risque à laquelle on peut difficilement échapper, autant le second relève d'un choix politique, en fonction du niveau d'ambition du pays face à l'explosion du contexte sécuritaire.



Alors que la livrée « armée de l'air » du PC-21 va bientôt être dévoilée officiellement, quelles sont les prochaines échéances du programme FOMEDEC ?



FOMEDEC (Formation et entraînement différenciés des équipages de chasse, NDLR) avance, les premiers avions seront livrés fin 2018 et nous visons une première capacité opérationnelle en 2019. La transition devrait durer un peu plus d'un an. C'est une capacité importante de la modernisation de la formation des pilotes de chasse, devenue indispensable. Le PC-21 va embarquer une avionique moderne, plus représentative, pour une formation plus adaptée aux besoins des pilotes.



La question qui se pose encore, c'est la gestion du « biseau » entre la fin de l'école de chasse à Tours et la montée en puissance du PC-21 à Cognac. Nous y travaillons, pour garantir la continuité et éviter toute rupture de charge dans la formation. Ceci conduira à la fermeture de l'activité de l'école de chasse aux alentours de 2020, pour une fermeture de la plateforme aéronautique de Tours en 2021.



A plus long terme, comment appréhendez-vous les développements à venir de l'aviation de combat ?



Concernant le système de combat aérien du futur, le point d'entrée de la réflexion, c'est de penser un système et son architecture, au lieu de penser d'abord à la plateforme, afin de mieux évaluer les fonctionnalités dont nous aurons besoin sur chacune des plateformes du système de combat. C'est l'architecture qu'il faut penser en premier, avant de déployer les conditions d'emploi, faute de quoi, nous serions contraints ensuite d'organiser la connectivité entre les différentes plateformes. Il faut absolument passer d'une réflexion « plateforme centrée » à une réflexion « système centrée », pour penser d'emblée la connectivité. C'est d'ailleurs source d'économies, car cela a des conséquences considérables sur l'intégration des fonctions à bord des plateformes, et notamment les avions de combat. Il faut s'engager sur des systèmes de systèmes, dans des fenêtres d'engagement brèves, avec un besoin immédiat de cette connectivité.



C'est la même chose pour les drones de surveillance. J'appelle de mes voeux un drone endurant européen, pas parce que nous avons besoin de moyens, mais parce que dans un monde « système centré », les drones disposent nativement d'une capacité à distribuer un flux d'information, ce qui constitue un des pions intéressants pour organiser la distribution des données au sein d'un système de combat. Nous avons besoin de systèmes souverains, parce qu'ils deviennent un élément clé de l'organisation du C2. Nous aurons du mal à le faire avec des boîtes fermées, parce qu'achetées à l'étranger.



Sur les drones de combat, je ne préjuge pas des choix de coopération qui pourront être faits par la suite, mais il est encore un peu tôt. Nous pouvons commencer par des étapes de connectivité avant, ce que nous faisons quand nous organisons nos réseaux au Sahel par exemple. La question qui se posera, c'est celle des crédits entre aviation pilotée et pilotée non-pilotée, mais les deux sont indispensables, complémentaires et non exclusifs l'un de l'autre.