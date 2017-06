Bourget 2017 : le transport aérien inspiré par la prudence dans un monde incertain

Le salon du Bourget s'ouvre dans une conjoncture un petit peu spéciale cette année, avec une économie plutôt bonne mais un environnement géopolitique houleux. L'industrie aéronautique est dans l'un de ses cycles descendants, en témoigne le nombre réduit de commandes depuis le début de l'année, et les compagnies aériennes évoluent dans un contexte empreint de turbulences, profondément marqué par la menace sécuritaire et le retour en force des velléités protectionnistes. En ont notamment résulté ces derniers mois le Brexit, le « PED ban » et depuis le début du mois (...)