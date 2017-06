Vers un contrat pluriannuel de F-35 pour Lockheed Martin

Selon Reuters, qui cite des sources anonymes, Lockheed Martin serait en passe de conclure un accord global de 37 milliards de dollars pour la fabrication et la livraison de 440 F-35, destinés à onze nations. Ce type de contrat pluriannuel, qui serait annoncé par le gouvernement américain, devrait faire baisser le coût unitaire de l'avion de combat de nouvelle génération, évalué à 88 millions de dollars en 2018 pour la version conventionnelle, 85 millions en 2019 et moins de 80 milliards en 2020.



L'agence de presse indique que les ventes se feraient au profit des Etats-Unis, de l'Australie, du Danemark, d'Israël, de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Turquie, de la Corée du Sud et du Royaume-Un