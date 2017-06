L'ISS ravitaillée par un vaisseau-cargo Progress

Un vaisseau-cargo inhabité Progress, transportant notamment du carburant, de l'eau et de l'équipement scientifique, s'est amarré avec succès vendredi à la Station spatiale internationale (ISS), selon l'agence spatiale russe Roskosmos. Porté par une fusée Soyouz, le vaisseau-cargo Progress MS-06 avait décollé mercredi du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Il s'est amarré avec succès à l'ISS à l'heure prévue, 14H42 heure de Moscou (11H42 GMT). Il transporte à son bord une cargaison pesant environ 2,5 tonnes, contenant notamment du carburant, de l'eau, du gaz comprimé, ainsi que des équipements pour des expériences scientifiques. L'équipage actuel de l'ISS est composé du cosmonaute russe Fiodor Iourchtchikhine et des astronautes américains Jack Fischer et Peggy Whitson. La Russie envoie vers l'ISS trois à quatre fois par an des vaisseaux habités, et à la même fréquence des appareils chargés de ravitailler les spationautes. Après avoir accompli leur mission, ils retombent normalement vers la Terre et se consument dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique. Les vaisseaux russes Soyouz sont le seul moyen de ravitailler l'ISS, mais aussi d'acheminer et rapatrier les équipages de la station orbitale, depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines. Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire orbital mis en orbite en 1998 qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande partie par la Russie et les États-Unis.