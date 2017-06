Pascal Pincemin (Deloitte) : « La question n'est pas de savoir s'il y aura croissance, mais qui la captera »

À la veille de l'ouverture du plus grand salon aéronautique et spatial mondial qui se tient au Bourget du 19 au 25 juin, nous nous sommes entretenus avec Pascal Pincemin, membre du Comité exécutif Deloitte France et Responsable du secteur Aerospace & Defense pour faire le point sur la conjoncture du secteur.



Dans quel contexte ouvre le salon du Bourget cette année ?



Je continue de penser que les fondamentaux sont extrêmement robustes, appuyés sur des fondements démographiques, notamment en Asie et en particulier en Chine (...)