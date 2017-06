L'A400M sur la voie de la maturation

L'A400M est aux armées ce que la Navette est à Hop ! Air France : un moyen de liaison régulier et très fréquent vers des destinations stratégiques. Du Sahel au Moyen-Orient, en passant par Djibouti, les avions de la 61ème escadre de transport de l'armée de l'air sillonnent les airs pour livrer du matériel et transporter des militaires, afin de soutenir les personnels engagés en opérations extérieures. « On l'appelle 'la régulière' », nous confie le commandant Cyril à bord du MSN31, à mi-chemin entre la Jordanie et les Emirats Arabes Unis. Signe de cette régularité, la construction en cours d'un plot mixte A400M sur la base aérienne projetée de Jordanie.



A raison d'une rotation par semaine en moyenne - sur un trajet reliant Orléans, la Jordanie, les EAU, parfois Djibouti, et depuis avril, la plateforme d'Erbil, en Irak - la présence du quadriturbopropulseur d'Airbus n'étonne plus personne. C'est le cas du chef d'escale de la base des EAU, pour qui le travail de déchargement/chargement à bord de l'A400M est devenu une routine, une « opération basique » qui dure une à deux heures. « Nous aurions même la capacité de nous occuper de deux avions en une seule journée », indique-t-il, secondé par une équipe de dix personnels, qui gère ces rotations depuis le lancement de l'opération Chammal en septembre 2014 et qui a notamment vu atterrir des avions uniquement remplis de munitions au début de la campagne.



Avec un taux de disponibilité proche des 50 %, et quatre avions dans les airs de manière « quasi-constante », l'A400M semble apporter satisfaction aux équipages basés à Orléans. « Au regard des années précédentes, c'est énorme », continue le commandant de bord. « Les occurrences de pannes sont moins fréquentes. Là où nous avions avant beaucoup de pannes détectées et non-réelles, il y a eu un gros travail depuis deux ans, c'est le jour et la nuit. Sans petites pannes bloquantes ou fausses pannes, nous avons quasiment doublé la disponibilité et ne les subissons plus comme c'était le cas avant. » A titre d'exemple, une panne au décollage a été réglée en cinq minutes, là où le même problème aurait nécessité l'immobilisation de l'avion pour toute la matinée il y a un an ou deux. « On ne fait plus de 'reset' à zéro comme avant. Il fallait prendre le temps que l'avion arrive à maturité. »



Mais la logistique n'est qu'une infime partie des capacités de l'A400M, qui avance, lentement, vers l'acquisition de capacités tactiques. « Le progrès est constant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur l'avion, il faut également évaluer les sujets prioritaires », expose le commandant Cyril. Car « le tout n'est pas d'avoir une capacité, mais de produire la procédure qui va avec ». La priorité semble s'être focalisée sur le largage de matériel, une capacité utile et surtout nécessaire sur des terrains à risques ou non-préparés. Le largage des parachutistes est plutôt attendu dans un second temps. La pleine capacité pour les opérations aéroportées est prévue à l'horizon 2022, celle pour le largage de matériel par gravité en 2021. L'A400M a été certifié pour le largage de 30 parachutistes depuis l'une des deux portes latérales. Les expérimentations avancent pour atteindre les 40, puis les 58 parachutistes, sans qu'Airbus Defence & Space ne soit actuellement en mesure de fournir un calendrier précis à ce sujet.



Quant aux terrains sommaires, si Airbus n'a pas encore prononcé de certification globale, les essais ont cependant été conduits et validés sur pistes non-préparées, sablonneuses, herbeuses, en latérite, couvertes de cailloux. Et « ça ne nous empêche pas de nous poser », indique le commandant Cyril. Il précise que l'empreinte sur le train d'atterrissage n'est pas « si importante », mais qu'il faut être davantage vigilant sur le taxiway que sur la piste, cette dernière étant déjà renforcée pour les atterrissages. « Nous suivons aussi de près l'usure de la piste, surtout les plus anciennes. »



Concernant l'autoprotection, celle-ci est encore en cours de développement. C'est un sujet sur lequel industriel et utilisateurs ne sont pas très loquaces. Tout juste a-t-on pu apprendre que des premiers essais de leurrage sont théoriquement prévus à partir de cet été et que la capacité est déjà présente sur l'avion.



Enfin, sur l'épineux dossier des PGB (boîtiers de transmission), « le plus dur est derrière nous » a récemment déclaré Fernando Alonso, le patron de la division Military Aircraft d'Airbus Defence & Space. La solution intérimaire, certifiée en juillet 2016, équipe l'ensemble des avions qui sortent de la FAL de Séville, en Espagne. EPI travaille actuellement sur la solution définitive, baptisée « pack 2 », qui devrait être certifiée dans le courant de l'année et à priori entrer en production fin 2017. Celle-ci consiste notamment à opérer des modifications pour réduire le niveau de vibrations et renforcer l'endurance et la fiabilité des PGB.



Le ravitaillement en vol des hélicoptères ne semble pas/plus faire partie des priorités absolues. Les essais en vol et en soufflerie (en partenariat avec l'ONERA) réalisés fin 2016 ont permis de valider la solution consistant à allonger le tuyau pour le porter à 120 pieds et s'affranchir ainsi des perturbations et des turbulences induites à l'arrière par la rotation des hélices. Les données collectées par l'avionneur européen lui ont permis de développer une solution qui attend encore l'approbation de l'OCCAR pour être implémentée. « Cela dit, entre les C-130J et la capacité de ravitaillement en vol des hélicoptères de l'A400M, je ne sais pas laquelle des deux solutions arrivera finalement en premier », nous a confié un aviateur - les C-130J à capacité de ravitaillement en vol doivent être livrés en 2019.



Parmi les quelques ombres au tableau de ce programme, qui traverse des zones de turbulences depuis quelques années, se trouvent les cadences de livraison. Fernando Alonso se refuse toujours à les dévoiler : « En accord avec nos clients, nous évitons toute discussion publique à ce sujet et avons besoin de rester discrets, afin de conserver un dialogue constructif ». Si l'ancien ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian s'est parfois dit mécontent, tout en restant résolument optimiste, c'est à présent avec sa successeur Sylvie Goulard qu'Airbus Defence & Space devra composer. La France devrait disposer de quinze A400M en fin de LPM, en 2019. Deux avions devraient en théorie être livrés en 2018, deux autres en 2019, avant une ou deux années blanches.



Actuellement, les objectifs principaux se focalisent sur le soutien et la montée en puissance de la FAL. « Nous sommes résolus à faire de cet avion un succès, une référence dans le domaine du transport tactique dans les cinq à dix prochaines années », conclut le patron d'Airbus Military Aircraft. En attendant de futurs contrats à l'export, qui, mis à part l'Indonésie, se font toujours attendre...