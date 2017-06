Le PDG de Dassault Aviation favorable à des coopérations européennes en matière de drones

Le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, qui préside le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas), préconise des coopérations entre Européens dans les drones militaires, dans un entretien publié vendredi dans le journal Le Figaro. "Pour ma part, je suis très favorable à l'idée de nouer des coopérations en Europe", a déclaré M. Trappier, évoquant le premier démonstrateur européen de drone de combat furtif nEUROn, fruit de la coopération de six pays (France, Italie, Suède, Espagne, Grèce et Suisse). "J'espère que la coopération engagée avec les Britanniques dans le cadre du traité de Lancaster House sur les drones de combat aboutira rapidement au lancement d'un démonstrateur opérationnel réunissant les six industriels engagés dans ce projet", dont fait partie Dassault Aviation, a ajouté M. Trappier. Les autres participants sont les groupes britanniques BAE Systems (défense) et Rolls Royce (motoriste), les français Thales et Safran, ainsi que Selex (filiale de Finmeccanica). Concernant un autre projet impliquant Dassault Aviation, Airbus et Leonardo sur un "futur drone d'observation pour répondre aux besoins de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne", "nous attendons maintenant le feu vert politique de ce programme", a indiqué le responsable. Ce projet constituerait "un bon galop d'essai en termes de coopération et de gouvernance" entre ces 4 pays, a-t-il souligné. pan/ef/ggy