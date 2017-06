L'AG de Safran vote les résolutions permettant le rachat de Zodiac Aerospace

L'assemblée générale extraordinaire de Safran a voté jeudi les deux résolutions permettant le rachat de l'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace, ainsi que celle autorisant un second mandat pour le patron du groupe, Philippe Petitcolin, a constaté un journaliste de l'AFP. Les actionnaires ont voté les résolutions numéro 32 (90,51% des suffrages exprimés) et 33 (90,58%%), qui ouvrent la voie à l'offre publique d'achat, ainsi que la résolution numéro 16 (99,12%) qui autorise un allongement de l'âge légal du directeur général afin de le porter de 65 à 68 ans. Cette résolution permettra à M. Petitcolin, âgé de 64 ans et qui dirige Safran avril 2015, d'effectuer un deuxième mandat. Safran a confirmé fin mai son intention de racheter Zodiac Aerospace mais a revu son offre à la baisse pour tenir compte des difficultés persistantes que rencontre le spécialiste des sièges d'avions. Le projet prendra la forme d'une offre publique amicale sur le capital de l'équipementier, à l'issue de laquelle Safran devrait prendre son contrôle exclusif. L'opération a été approuvée à l'unanimité par leurs conseils d'administration et de surveillance respectifs, au prix de 25 euros par action Zodiac, contre 29,50 euros prévus dans l'offre initiale. Elle doit donner naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs.