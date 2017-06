IAG estime que la panne chez British Airways a coûté 80 millions de livres

Le directeur général de la maison mère de British Airways, Willie Walsh, a annoncé jeudi que la panne informatique géante qui avait touché la compagnie lors du dernier week-end de mai coûterait aux alentours de 80 millions de livres (90 millions d'euros). "Une estimation initiale du coût brut de l'incident s'élève à quelque 80 millions de livres", a expliqué M. Walsh, le patron d'IAG, la maison mère de BA, lors de l'assemblée générale du groupe à Madrid. Cette panne informatique géante avait forcé la compagnie à annuler 726 vols, soit 28% de ses avions lors des trois jours de ce week-end prolongé. La panne avait provoqué un immense chaos dans les aéroport londoniens de Heathrow et Gatwick, affectant 75.000 passagers au moment où les Britanniques se précipitaient dans les avions pour chercher le soleil en cette période de congé pré-estivale. "Nous avons lancé une enquête indépendante sur ce qu'il s'est passé et nous fournirons des informations lorsqu'elle sera terminée. Ce que nous savons déjà, toutefois, est que la panne n'a absolument rien à avoir avec les changements que nous avons apporté à la façon dont nous gérons nos systèmes et nos services technologiques", a répété M. Walsh. La compagnie a en effet été vigoureusement attaquée, notamment par le syndicat GMB qui a affirmé que ce problème aurait pu être évité si BA n'avait pas taillé dans les effectifs des informaticiens au Royaume-Uni et délocalisé des emplois en Inde. "Un passage en revue indépendant de ce qui a été fait pour remettre en place les systèmes en panne montre que les équipes concernées ont réalisé un travail remarquable, au regard de la nature et de l'ampleur des dommages subis" par les systèmes informatiques de BA, a même souligné le patron d'IAG. Ce dernier n'a pas fait dans l'immédiat de nouveau commentaire sur l'origine de la panne informatique elle-même. Il y a dix jours en marge d'une réunion du secteur aérien au Mexique, M. Walsh avait jugé que cet incident majeur semblait lié à une erreur humaine, d'après des propos rapportés par le Guardian. Il avait pointé l'action d'un technicien qui aurait coupé le courant d'un centre de données majeur de British Airways, avant de remettre l'électricité de façon désordonnée. Les voyageurs à Heathrow ont d'ailleurs jeudi subi un nouveau désagrément, avec une panne qui a empêché les passagers d'enregistrer leur bagage en soute dans les terminaux 3 et 5 du vaste aéroport de l'ouest londonien - y compris les clients de BA.