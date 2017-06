Vol inaugural du Gripen E

La dernière version du Gripen de Saab, le Gripen E, a effectué avec succès son tout premier vol ce 15 juin, avec quelques mois de retard sur le calendrier. L'avion a décollé en milieu de matinée et est resté une trentaine de minutes dans les airs. Il était escorté de deux Gripen D.



Le roll-out du Gripen E avait eu lieu le 18 mai 2016. La version « nouvelle génération » de l'avion de combat de Saab ne compte pour l'instant que deux clients, la Suède et le Brésil, qui en ont commandé respectivement 60 et 36 exemplaires.



Le Gripen E/F sera notamment équipé du radar AESA Rave ES05, du capteur passif IRST et de l'IFF de Leonardo, tandis qu'AEL Sistemas, filiale d'Elbit Systems au Brésil, fournira son viseur de casque Targo. MBDA devrait également intégrer son missile air-air Meteor, dont la mise en service opérationnelle a été prononcée en juillet 2016 sur Gripen C/D.