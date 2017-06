L'Airbus A350 de Delta Air Lines sort du hangar de peinture

Delta Air Lines a diffusé la première image d'un A350 peint à ces couleurs. Son premier exemplaire de l'appareil a en effet effectué son roll-out le 13 juin. Il a déjà réalisé son vol inaugural il y a deux semaines mais en a quelques autres de prévus avant sa livraison en juillet.Il s'agit de l'appareil MSN 115.



Delta Air Lines mettra ses A350 en service sur le long-courrier à partir du mois d'octobre, devenant l'opératrice de lancement de l'appareil aux Etats-Unis. Ayant vocation à remplacer les derniers 747 de la compagnie, ils effectueront des vols transpacifiques.



Ils signifient également la mise en service de la nouvelle cabine affaires, Delta One suites, présentée l'été dernier. Elle comptera 32 fauteuils transformables en lit horizontal, chacun doté d'une porte coulissante - et d'un panneau de séparation coulissant entre les deux sièges du milieu - pour assurer un maximum d'intimité. Autre dispositif particulier, chaque passager pourra personnaliser son éclairage dans sa suite. Quand au système de divertissement en vol, il sera accessible via un écran de 18 pouces.



Les A350 seront également dotés d'une cabine Premium Economy (Delta Premium Select) de 48 fauteuils et la classe économique pourra quant à elle accueillir 226 passagers.



Delta Air Lines doit recevoir cinq A350 cette année, qui vont lui permettre d'achever le retrait des 747 de sa flotte. Sa commande porte sur 25 exemplaires de l'appareil mais elle a récemment décidé de repousser de deux à trois ans la livraison de dix d'entre eux qui étaient attendus en 2019 et 2020 afin d'éviter une surcapacité de sa flotte de gros-porteurs dans les prochaines années.