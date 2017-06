Etats-Unis et Qatar signent une vente de 12 milliards de dollars pour des F-15

Le ministre américain de la Défense James Mattis et son homologue qatari Khalid Al-Attiyah ont conclu mercredi un accord de 12 milliards de dollars pour la vente d'avions de combat F-15, a annoncé le Pentagone. La vente intervient dans une période de crise diplomatique régionale pour le Qatar, accusé par ses voisins, dont l'Arabie saoudite, de soutenir le terrorisme. Le président Donald Trump a apporté son soutien à la stratégie d'isolement initiée par l'Arabie saoudite mais d'autres responsables américains se sont montrés plus réservés et ont appelé au dialogue. "La vente de 12 milliards de dollars va donner au Qatar une technologie de pointe et augmenter la coopération sécuritaire (...) entre les Etats-Unis et le Qatar", a affirmé le ministère de la Défense dans un communiqué. Le Pentagone n'a pas livré d'autre détails sur la vente qui, selon Bloomberg, concernerait 36 de ces appareils. MM. Mattis et Al-Attiyah ont également évoqué des questions de sécurité à cette occasion, dont la menace du groupe Etat islamique et "l'importance de désamorcer les tensions pour que tous les partenaires dans la région du Golfe puissent se concentrer sur les prochaines étapes pour atteindre (leurs) objectifs communs".