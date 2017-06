Bourget 2017 : Le Leap monte en puissance

Le Leap est déjà un succès commercial, il doit désormais devenir un succès opérationnel. Lancé en 2010, le nouveau moteur de CFM International (coentreprise entre Safran Aircraft Engines et GE Aviation) est en service dans ses versions Leap-1A (depuis août 2016 sur A320neo) et Leap-1B (depuis mai 2017 sur 737 MAX 8). L'ensemble propulsif Leap-1C, qui comprend le moteur et la nacelle, a lui été certifié en décembre 2016 et doit entrer en service l'an prochain sur C919. Ces premières réalisations permettent à Olivier Andriès, président de Safran Aircraft Engines, (...)