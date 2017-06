La compagnie Qatar Airways a affirmé mercredi que la majorité de ses opérations mondiales n'avait pas été affectée par la décision de l'Arabie saoudite et de ses alliés de lui fermer leur espace aérien. Dans un communiqué, la compagnie précise avoir assuré la semaine dernière 1.200 vols, dont 90% partaient sans retard depuis l'aéroport international Hamad de Doha. "Les opérations mondiales de Qatar Airways continuent de fonctionner sans problème, la grande majorité de notre réseau n'ayant pas été affecté par les circonstances actuelles", a déclaré le patron de la compagnie, Akbar al-Baker. L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn imposent un embargo aérien à Qatar Airways depuis qu'ils ont décidé le 5 juin de rompre les relations diplomatiques avec Doha, qu'ils accusent de soutenir "le terrorisme" et de se rapprocher de l'Iran chiite, rival régional du royaume saoudien sunnite. Des experts ont indiqué que l'embargo pourrait menacer la position de Qatar Airways comme grand transporteur transcontinental, rappelant que l'Arabie saoudite et les Emirats représentent ses deux plus grands marchés. Qatar Airways a tenu dimanche à afficher sa bonne santé en dévoilant un bénéfice net en hausse de 22% à 482 millions d'euros pour son exercice 2016/17 clôturé au 31 mars, avant le début de la crise.