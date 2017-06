EasyJet reçoit son 1er A320neo

Airbus et easyJet ont célébré le 14 juin la livraison du premier A320neo de la compagnie britannique. Pour l'occasion, l'appareil a reçu une livrée spéciale pour le distinguer du reste de la flotte. Il se trouve être également de 300ème de la famille A320 qu'elle réceptionne, depuis le tout premier A319 reçu en 2003.



Ce premier A320neo, ainsi que les prochains qui seront livrés, sera basé à Londres (Luton). Il entrera en service dès le 16 juin, sur des liaisons vers Amsterdam, Madrid et Edimbourg.



EasyJet a choisi de rester fidèle à CFM International et de motoriser ses appareils avec le LEAP-1A. Ils seront également équipés d'une cabine monoclasse de 186 sièges, une configuration qu'elle a lancée dans ses rangs depuis tout juste un an.



Les performances environnementales de l'appareil vont aider easyJet à atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte écologique, au point que la compagnie a décidé de faire des efforts supplémentaires. « En intégrant l'A320neo et l'A321neo à la future flotte d'easyJet et en améliorant toujours plus son efficacité, easyJet se fixe un nouvel objectif d'émissions carbone encore plus ambitieux : 72 grammes d'ici à 2022. Cet objectif représente une réduction de 10 % par rapport à la performance actuelle de la compagnie et une amélioration de 38 % par rapport à l'an 2000 », a annoncé Carolyn McCall, la CEO de la compagnie.



La low-cost britannique avait passé une commande pour une centaine d'A320neo en juillet 2013, qu'elle avait par la suite enrichie de trente appareils supplémentaires. Le mois dernier, elle a décidé de convertir trente de ses neo en A321neo, prévoyant ainsi l'entrée d'une nouvelle version de la famille A320 dans sa flotte, alors que les A319 sont destinés à la quitter progressivement.