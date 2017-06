Air Berlin, en crise, estime avoir des liquidités suffisantes

La compagnie aérienne allemande Air Berlin a affirmé mercredi disposer des liquidités suffisantes, alors que ses difficultés grandissantes suscitent des inquiétudes. "Il n'est pas question de dépôt de bilan", a déclaré un porte-parole, interrogé par l'AFP. "Nous disposons de liquidités suffisantes et d'un partenaire fiable avec Etihad, qui nous a assuré de son soutien jusqu'à octobre 2018", a-t-on ajouté de même source. La compagnie a récemment essuyé un revers de taille avec l'abandon par la compagnie du Golfe Etihad, son plus grand actionnaire (29,2%), d'un projet de coentreprise avec TUI. La structure commune, rassemblant des vols touristiques de TUIfly et de Niki, filiale d'Air Berlin, était un élément clé de la stratégie de la compagnie berlinoise pour réduire drastiquement sa flotte, se recentrer sur le haut de gamme et enrayer une crise devenue chronique. Depuis 2008, les comptes d'Air Berlin n'ont fini l'année dans le vert qu'une seule fois, avec un maigre bénéfice en 2012. Sa situation s'est même aggravée récemment. La compagnie, endettée à hauteur de plus de un milliard d'euros, a essuyé une perte nette historique en 2016 (782 millions d'euros). Et depuis des mois, elle multiplie les retards et annulations de vols en raison de problèmes avec un sous-traitant chargé d'enregistrer et d'acheminer les bagages, ce qui affecte encore plus son image et ses finances. La question du sort de la compagnie, portée à bout de bras depuis des années par Etihad à renfort d'injections d'argent frais, devrait être évoquée par les actionnaires à Londres, où se tient mercredi l'assemblée générale de l'entreprise de droit britannique. Air Berlin a récemment déposé une demande d'examen auprès des États régionaux de Berlin et de Rhénanie du Nord-Westphalie pour pouvoir bénéficier, si elle le décidait, d'une garantie publique, un examen dans lequel l'État fédéral allemand s'est invité, signe de l'importance de ce dossier pour Berlin à l'approche des élections législatives de septembre. Lufthansa n'a pas caché son intérêt pour la deuxième compagnie allemande, tout en posant des conditions à un éventuel rapprochement, notamment sur la question de l'endettement d'Air Berlin. Cette dernière cherche actuellement à rassurer ses clients. "Les voyageurs peuvent réserver chez nous sans inquiétude. Nous volons de manière fiable et avons nos problèmes opérationnels sous contrôle", a assuré le porte-parole.