Boeing poursuit la restructuration de sa branche Défense

Après la ré-articulation des sites en novembre et la re-localisation du siège de la division en décembre, Boeing poursuit la consolidation de son activité Défense. L'avionneur américain a annoncé le 13 juin vouloir supprimer une cinquantaine de postes exécutifs, afin d'alléger les strates de décision, en invoquant le besoin d'une organisation « plus agile ». Les divisions Military Aircraft et Network & Space Systems seront réorganisés autour de sept entités réduites



Le segment Autonomous Systems inclura Insitu, Liquid Robotics, Echo Voyager, les systèmes VTOL ainsi que certains systèmes électroniques et informatiques. Space and Missile Systems regroupera notamment les satellites, la part de Boeing dans la co-entreprise United Launch Alliance avec Lockheed Martin, l'ISS, les JDAM, les missiles Harpoon. L'entité Strike, Surveillance and Mobility comprendra les activités liées aux F-15, F/A-18, P-8, JSTAR et le segment Vertical Lift gèrera les programmes Ah-6i, AH-64, CH-47 et V-22. Les segments Global Operations, Phantom Works et Development resteront quant à eux inchangés.