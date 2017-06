Le premier Longitude de série sort d'usine

Le Citation Longitude se rapproche de son entrée en service. Le 13 juin, Cessna (groupe Textron Aviation) a annoncé la sortie d'usine (roll out) du premier exemplaire de série du biréacteur d'affaires de la gamme des super-moyens.



Le Longitude doit être certifié et entrer en service cette année. Il vole depuis octobre 2016 et quatre prototypes constituent actuellement la flotte d'essais en vol. Ils ont à ce jour accumulé 550 heures de vol. C'est environ 100 heures de plus qu'il y a trois semaines. Un cinquième prototype doit arriver cet été. Il sera utilisé notamment pour les démonstrations aux clients, tout comme le premier appareil de série.



Cessna en a profité pour rappeler les innovations technologiques introduites pour la production de cet avion. Le constructeur américain met ainsi en avant l'usinage d'éléments monolithiques pour remplacer des assemblages. Cela lui permet de réduire le nombre de pièces utilisées et facilite le montage. Il a aussi introduit des stations de montage vertical afin d'optimiser l'espace de production.