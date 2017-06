Le trafic des aéroports parisiens en hausse de 2,8% en mai

Le trafic des aéroports parisiens a été en hausse en mai de 2,8% tiré par la croissance des mouvements au niveau international notamment dans les régions Asie-Pacifique et Amérique du Nord, a annoncé mardi leur gestionnaire Groupe ADP. Paris-Charles de Gaulle a accueilli 8,8 millions de passagers (+ 3,7%) et Paris-Orly 2,8 millions (+0,8%), selon un communiqué du groupe qui souligne que les vacances de Pâques de la région parisienne ont eu lieu du 1er au 17 avril en 2017, alors qu'elles avaient eu lieu du 23 avril au 8 mai en 2016. Le trafic international (hors Europe) est en progression de 4% du fait d'une croissance sur les faisceaux Asie-Pacifique (+7,8%), Amérique du Nord (+6,2%), Afrique (+4,5%) et Moyen-Orient (+0,7%). Les faisceaux Amérique Latine (- 2,1%) et DOM-COM (Départements et Collectivités d'Outre-Mer, -0,7%) sont en revanche en recul. Le trafic Europe (hors France) est en progression de 3%, le trafic France étant en légère décroissance (-0,4%). Le nombre de passagers en correspondance a augmenté de 1,7% et le taux de correspondance dans les deux aéroports s'est établi à 22,3%, en retrait de 0,6 point par rapport à mai 2016. Le trafic du groupe turc TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 38% du capital (46% à l'issue d'un contrat conclu le 9 juin en vue de l'acquisition de l'intégralité des titres détenus par Akfen Holding), est en hausse de 2,2% et de 1% depuis le début de l'année. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 8,1% et de 10,1% depuis le début de l'année.