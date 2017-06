La France demande le retrait des subventions illégales à Boeing

La France a demandé mardi le "retrait" des subventions accordées par les Etats-Unis au constructeur américain Boeing considérant qu'elles ont "fortement affecté le marché mondial des avions commerciaux" et "porté gravement préjudice" à l'Européen Airbus. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a dénoncé vendredi le versement illégal par les Etats-Unis de subventions à Boeing. Dans sa décision, l'OMC indique avoir examiné la plainte déposée par l'Union européenne (UE) et en a conclu que Boeing avait bien bénéficié d'une exemption fiscale entre 2013 et 2015 malgré les promesses faites par le gouvernement américain de mettre fin à toute subvention. Dans ses conclusions, l'OMC "confirme que les États-Unis et Boeing n'ont pris aucune mesure pour retirer des subventions prohibées et que des subventions supplémentaires ont été accordées malgré la décision initiale de l'OMC en 2012", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français lors d'un point de presse. "Ces subventions accordées à Boeing constituent une entrave avérée aux règles de concurrence équitable. Elles ont fortement affecté le marché mondial des avions commerciaux et porté gravement préjudice à Airbus. Leur retrait est donc nécessaire", a ajouté le Quai d'Orsay. "La défense des intérêts industriels et commerciaux de nos entreprises constitue une priorité de l'action diplomatique", a ajouté le ministère. Boeing et Airbus s'affrontent depuis 2004 devant l'OMC à propos de leurs subventions réciproques. Dans sa décision, le panel (tribunal d'experts) a établi que Boeing avait bénéficié de 325 millions de dollars d'exemption fiscale de la part de l'Etat de Washington entre 2013 et 2015, "ce qui a causé des effets négatifs pour l'UE en matière de ventes perdues" d'avions Airbus. Chaque partie dispose d'un délai de 60 jours pour faire appel de cette décision.