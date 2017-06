Lufthansa positionne l'A380 à Munich

Lufthansa révise sa stratégie sur lelong-courrier. La compagnie allemande a présenté le 13 juin ses nouveautés pour la saison été 2018. Parmi elles se trouve une surprise de taille : cinq A380, soit le tiers d'une flotte en comptant quatorze, seront transférés à Munich pour des opérations en Amérique du nord et en Asie (Los Angeles, Hong-Kong et Pékin).



Lufthansa explique qu'elle envoie ainsi un signal fort en faveur de la croissance à Munich, signal qui avait déjà été lancé avec la décision de baser les quinze premiers A350 de la compagnie à Munich et renouvelé lors de la réception du premier appareil. Elle insiste également sur sa flexibilité, étant capable de positionner ses appareils sur n'importe laquelle de ses bases selon les conditions de marché. Harry Hohmeister, membre du comité exécutif du groupe Lufthansa et responsable de la gestion du hub, a ainsi commenté : « ces dernières années, nous avons fait de grands progrès dans la gestion de nos hubs. Nous avons harmonisé et intégré les process et nous sommes plus flexibles et capables d'utiliser nos appareils dans divers lieux ».



Mais l'autre message qu'elle envoie sonne comme une menace à l'encontre de l'aéroport de Francfort. La compagnie allemande est en effet en conflit avec Fraport au sujet de sa nouvelle stratégie, qui consiste à favoriser le développement des compagnies low-cost sur la plateforme et qui a débuté avec l'arrivée de Ryanair au mois de mars (avec deux appareils qui passeront à sept à la prochaine saison). Par ailleurs, les coûts sont moindres à Munich.



Lufthansa a par ailleurs précisé que deux nouveaux appareils viendront étoffer la flotte long-courrier à Munich au cours des deux prochaines années.