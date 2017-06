Lancement du 737 MAX 10 : Bourget ou pas Bourget ?

C'est la grande inconnue de cette 52ème édition du salon du Bourget. Tous les indices convergent vers un lancement imminent du 737 MAX 10, une quatrième variante de la nouvelle famille de monocouloirs remotorisés de Boeing, désormais en service, et qui viendrait contrer l'immense succès commercial, pour ne pas dire hégémonique, de l'A321neo d'Airbus face à son plus proche rival.



La tâche n'est cependant pas si simple pour l'avionneur américain, au regard de l'allongement nécessaire du fuselage de 66 pouces (1,68m) pour pouvoir accueillir deux rangées de sièges supplémentaires, soit une capacité maximale de 232 sièges en configuration dense.



Le défi technique se situe bien évidemment au niveau du train d'atterrissage principal, le positionnement de l'axe des roues définissant l'angle de rotation de l'appareil au sol et donc impactant considérablement ses performances opérationnelles au décollage. Il va de soi qu'un appareil devant engloutir plus de 2500 mètres de piste dans des conditions normales est un facteur décisionnel important pour de potentiels clients, à moins de cantonner l'appareil à des liaisons entre grands aéroports ou à des vols n'excédant pas deux heures.



La case de train du 737, héritée de l'époque où l'appareil n'était destiné qu'à un usage court-courrier, contrairement à son grand frère le 727, va vraisemblablement demeurer en l'état et la solution choisie au niveau de l'articulation de l'atterrisseur sera déterminante.



Il faut dire aussi que même si Boeing rêve assurément de NSA (New Small Aircraft) pour venir pleinement occuper le « Middle of Market » (MoM), il est aujourd'hui plus que pressé par Airbus et souhaite une mise en service à horizon 2020, c'est-à-dire dans des créneaux de production du 737 MAX qui étaient logiquement déjà pourvus.



Car c'est aussi là l'un des autres défis de l'avionneur : sur six prospects pressentis sur le programme 737 MAX 10, quatre sont déjà clients du 737 MAX 9, ce qui pourrait laisser présager l'émergence d'une cannibalisation importante pour la nouvelle variante.



Le Boeing 737 MAX 9 participera pour la première fois à un grand salon aéronautique la semaine prochaine. Le salon du Bourget pourrait bien sceller aussi son sort.