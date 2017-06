Air France : consultation du SNPL du 20 juin au 17 juillet (syndicat)

Le syndicat de pilotes majoritaire à Air France, le SNPL, organisera du 20 juin au 17 juillet sa consultation sur le projet stratégique de la compagnie permettant la création d'une filiale à coûts réduits, a-t-il indiqué mardi à l'AFP. Les adhérents du Syndicat national des pilotes de ligne sont appelés à voter pour ou contre le projet d'accord soumis par la direction le 28 mai. Ils peuvent aussi opter pour un texte alternatif proposé par le syndicat, mais non reconnu par l'entreprise. Les résultats de la consultation seront connus "le 17 (juillet) dans la matinée", a précisé à l'AFP Philippe Evain, président du SNPL Air France. Entamées en décembre, les négociations autour du plan stratégique d'Air France-KLM, "Trust Together" (la confiance ensemble), ont accouché d'un consensus sur la création d'une filiale d'Air France, malgré l'hostilité initiale du SNPL, et sur des mesures améliorant la compétitivité du groupe. En revanche, un litige demeure sur la question du partage d'activité entre Air France et KLM sur long-courrier. Le SNPL a obtenu que la part de la compagnie tricolore augmente progressivement d'ici 2026, mais sans se satisfaire des garanties proposées en cas de non-respect des engagements. La nouvelle compagnie à coûts réduits, positionnée sur des lignes d'Air France très déficitaires, doit être lancée dès l'automne sur moyen courrier, puis à l'été 2018 sur long courrier. La consultation du SNPL, prévue sur quatre semaines, pourrait cependant bousculer le calendrier. Les longues négociations ont donné lieu à un bras de fer entre la direction et le SNPL, mais aussi à des tensions à l'intérieur du bureau syndical. Elles ont conduit à la démission d'Emmanuel Mistrali et de Véronique Damon, respectivement porte-parole et secrétaire générale du SNPL Air France.