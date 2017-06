Crise du Golfe : une compagnie saoudienne veut débaucher chez Qatar Airways

Une compagnie aérienne saoudienne a invité lundi des pilotes et d'autres employés de Qatar Airways à la rejoindre après la crise du Golfe qui a vu l'Arabie et ses alliés rompre leurs liens avec Doha et suspendre tout trafic aérien avec le petit émirat. Dans un message sur son compte Twitter, la compagnie saoudienne flynas a déclaré accueillir en particulier "les employés saoudiens travaillant sur des Airbus A320 de Qatar Airways". Flynas a dit rechercher non seulement des pilotes, mais aussi des commerciaux, des agents de sécurité et de maintenance. Cette compagnie saoudienne veut se développer sur le marché intérieur. Elle a acheté en janvier 80 Airbus A320neo pour un montant de 7,6 milliards d'euros. Le 5 juin, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn, l'Egypte et d'autres pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en l'accusant de "soutenir le terrorisme et des organisations extrémistes". Doha a rejeté ces accusations. Trois Etats du Golfe ont en outre fermé leurs frontières aériennes, maritimes et terrestres, et Qatar Airways est empêchée d'atterrir sur leurs territoires ou de survoler leur espace aérien.