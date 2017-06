La direction d'Air France a regretté vendredi les modalités de la consultation annoncée la veille par le SNPL, premier syndicat de pilotes, sur le projet d'accord créant notamment une compagnie à coûts réduits, prévenant qu'une des options proposées "ne l'engageait pas". Jeudi soir, le SNPL Air France a annoncé à l'AFP la tenue prochaine d'une consultation auprès de ses adhérents, avec trois choix: "oui" à l'accord soumis par la direction le 28 mai, "oui" à un texte révisé par le syndicat, "non" aux deux projets. La direction "prend acte" du vote et, "comme elle s'y était engagée, confirme que le projet d'accord proposé reste ouvert à la signature" jusqu'à l'annonce des résultats, a-t-elle indiqué vendredi dans une déclaration écrite à l'AFP. Cependant, "le contenu de cette consultation risque malheureusement de prêter à confusion" en raison de l'apparition d'un "nouveau texte du SNPL" qui, prévient-elle, "n'est pas un projet d'accord" issu de la négociation. Plus précisément, la direction d'Air France évoque "un texte qui ne l'engage pas et qu'elle n'acceptera pas de signer". "Il n'y aura pas de nouvelle étape de négociation", insiste-t-elle. Cette fin de non-recevoir s'adresse au SNPL qui, jeudi, a ouvert la porte à une reprise des discussions si les pilotes se prononcent pour son texte. Un tel résultat signifierait que les pilotes "demandent à la direction de prendre en compte les souhaits" du SNPL Air France sur les derniers points de litige, avait affirmé son président, Philippe Evain. Le projet d'accord de la direction, comme celui du SNPL, prévoient la création d'une nouvelle compagnie (projet "Boost") et instaurent des mesures pour améliorer la compétitivité d'Air France. Ils divergent en revanche sur l'épineux dossier du partage d'activité entre Air France et KLM. La direction s'est engagée à relever progressivement la part de l'activité d'Air France vis-à-vis de sa partenaire néerlandaise, avec une "trajectoire de rattrapage" chiffrée jusqu'en 2026. Mais les pénalités financières versées aux pilotes, en cas de non-respect des engagements, ne sont prévues que jusqu'en 2022, ce que le SNPL n'accepte pas. Contacté vendredi, le SNPL a fait savoir que les dates de la consultation n'étaient "pas encore fixées". La nouvelle compagnie à coûts réduits, positionnée sur des lignes d'Air France très déficitaires, doit être lancée dès l'automne sur moyen courrier, puis à l'été 2018 sur long courrier. "Le calendrier de lancement est maintenu", a précisé vendredi la direction.