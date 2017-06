ADP modifie son plan de marche turc

Aéroports de Paris (ADP) est sur le point de renforcer sa participation dans le groupe turc TAV Airports. Le gestionnaire des aéroports parisiens a annoncé la signature, le 9 juin, d'un contrat avec Akfen Holding en vue du rachat de l'intégralité de ses titres. Avec cette opération, ADP va ainsi renforcer sa position d'actionnaire principal de TAV Airports avec plus de 46 % du capital, sans pour autant devenir majoritaire. En revanche, le groupe français va revendre sa participation dans TAV Construction.



Déjà actionnaire à 38 % de TAV Airports depuis 2012, ADP va donc acquérir les 8,12 % détenus par Afken Holding. Cette dernière sort ainsi entièrement du capital. Le prix de vente est évalué à 160 M$, ce qui valorise TAV Airports aux alentours de 2Md$. L'acquisition sera réalisée via Tank Öwa alpha GmbH, filiale à 100 % d'ADP de droit allemand, et devrait être finalisée au cours de l'été. Le reste des parts est détenu par Tepe İnşaat Sanayi (8,1 %) et Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret (2 %), ainsi que par de l'actionnariat flottant (40,5 %) et non-flottant (3,3 %).



A l'inverse, ADP poursuit son recentrage sur ses coeurs de métier. Il a donc décidé de vendre sa participation de 49 % dans le groupe TAV Construction, spécialisé dans le BTP. Ils seront acquis par Tepe İnşaat Sanayi et Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret pour un montant de 9 MEUR. Cette entité avait été créée en 1997 pour la candidature commune d'Akfen et Tepe pour la construction, l'exploitation puis le transfert (BOT) du nouveau terminal international de l'aéroport d'Istanbul-Atatürk.



Perspectives



ADP renouvelle donc sa confiance au potentiel de TAV Airports. Il faut dire que le groupe turc - qui opère 14 aéroports en Turquie et 8 à travers le monde - affiche une croissance impressionnante depuis plusieurs années. Il a enregistré un taux de croissance annuel moyen à deux chiffres depuis 10 ans en termes de passagers, de chiffre d'affaires, de résultats opérationnel et net. Avec 104 millions de passagers cumulés en 2016, TAV Airports se rapproche peu à peu des 139 millions de voyageurs d'ADP (dont 97 millions à Paris).



Malgré ces résultats élogieux, ce rachat constitue un risque pour ADP. L'aéroport d'Istanbul-Atatürk, principal actif de TAV Airports avec 60 millions de passagers en 2016, est destiné à fermer ses portes d'ici quelques années. Un nouvel aéroport géant, géré pour 25 ans par un consortium concurrent, doit en effet prendre le relais à partir de 2018. Selon le Daily Sabah, journal turc pro-gouvernemental, 42 % de la construction de la première phase (d'une capacité de 90 millions de passagers, 200 millions à terme) étaient achevés en mars 2017. D'aucuns se montrent plus sceptiques quant à la tenue de ces délais.



Quels que soient les retards du nouvel aéroport, TAV Airports va devoir gérer la perte d'Istanbul-Atatürk, dont la concession s'arrête en 2021.