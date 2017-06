L'IATA pousse les gouvernements européens vers le Ciel unique

Si le ciel unique européen (SES) est un échec cuisant, l'IATA n'en a pas encore fait le deuil. Bien que consciente qu'il faudra encore plusieurs années pour réussir à l'imposer, l'association poursuit son travail de lobbying auprès des ANSP (Air Navigation Service Providers) pour leur faire embrasser l'idée et y parvenir de façon plus progressive. « Le contrôle aérien est une préoccupation qui touche tout le continent et nous attendons le SES depuis presque vingt ans », déplore Rafael Schvartzman, vice-président pour la région Europe de l'IATA. Mais les premiers (...)