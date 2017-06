Rachat de Zodiac : environ 27% du capital garanti pour l'offre de Safran

Zodiac Aerospace a annoncé vendredi qu'une partie de ses actionnaires avait pris l'engagement d'apporter environ 27% de son capital à l'offre de rachat du groupe aéronautique Safran. "Certains membres des familles fondatrices actionnaires de référence de Zodiac Aerospace ont signé ce jour des engagements de blocage et d'apport à l'offre publique de Safran portant sur plus de 18% du capital de Zodiac Aerospace", souligne le spécialiste des sièges d'avions dans un communiqué. En ajoutant les engagements déjà pris par d'autres actionnaires (FFP, FFP Invest et Fonds stratégique de participations), "ceci porte à environ 27% du capital de Zodiac Aerospace le total des engagements d'apport d'actionnaires de référence à l'offre publique de Safran", est-il encore précisé. En outre, certains actionnaires familiaux de l'équipementier, en possession de moins de 5% du capital de la société, ont signé des engagements de participation résiduelle et "pourront rester actionnaires de Zodiac Aerospace jusqu'en janvier 2022". Safran a confirmé fin mai son intention de racheter Zodiac Aerospace mais a revu son offre à la baisse pour tenir compte des difficultés persistantes que rencontre le spécialiste des sièges d'avions. Le projet prendra la forme d'une offre publique amicale sur le capital de l'équipementier, à l'issue de laquelle Safran devrait prendre son contrôle exclusif. Leur rapprochement a été approuvé à l'unanimité par leurs conseils d'administration et de surveillance respectifs, au prix de 25 euros par action Zodiac, contre 29,50 euros prévus dans l'offre initiale. L'opération doit donner naissance à un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques et numéro trois du secteur aéronautique en dehors des avionneurs.