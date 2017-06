Deux satellites de plus pour Galileo

Galileo compte officiellement deux satellites de plus. Le 8 juin, l'Agence spatiale européen a annoncé que les 15e et 16e satellites de navigation ont rejoint la constellation. Ils avaient été lancés le 17 novembre dernier sur Ariane 5 (VA233), en compagnie des satellites 17 et 18.



Ces satellites FOC M6 (capacité opérationnelle pleine) sont les deux premiers à être intégrés depuis le début du service initial le 15 décembre dernier. Les deux autres devraient les rejoindre prochainement.



Avant d'être intégré à Galileo, chaque satellite accomplit (...)